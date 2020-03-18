Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 марта подписал постановление о широком внедрении цифровых технологий в Ташкенте.

Документом одобрено предложение о реализации комплексной программы «Цифровой Ташкент». Ее основной задачей является управление городскими службами, создание интегрированной информационной среды объектов социальной сферы, производственной, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры. В последующем опыт столицы намечено распространить на другие регионы страны.

В соответствии с программой в 2020 году:

в срок до 1 мая внедряется Единая информационная система онлайн-приобретения электронных билетов на авиационные, железнодорожные и другие транспортные услуги;

на авиационные, железнодорожные и другие транспортные услуги; до 1 сентября запускается Единая информационная система ведения журналов и дневников учащихся в электронной форме с отменой их бумажной формы во всех общеобразовательных школах;

во всех общеобразовательных школах; до 1 ноября внедряется Единая информационная система «Менинг уйим» по онлайн-оплате коммунальных услуг (природный газ, электрическая энергия, питьевая и горячая вода) и электронному взаимодействию с организациями, оказывающими коммунальные услуги;

(природный газ, электрическая энергия, питьевая и горячая вода) и электронному взаимодействию с организациями, оказывающими коммунальные услуги; до 1 декабря внедряется информационная система «Единая электронная медицинская карта», 62 семейные поликлиники подключаются к информационной системе «Электронная поликлиника».

Постановлением образуется Департамент цифрового развития в форме общества с ограниченной ответственностью, учредителем которого является хокимият Ташкента. Его основными задачами определены создание географической информационно-аналитической системы города, обеспечение интеграции информационных систем, баз данных и других источников информации государственных органов и организаций с информационными системами хокимията, коммерциализация информационных систем и программных продуктов, а также привлечение кредитов и грантов.

В структуре департамента образуются отраслевые проектные офисы, которые будут разрабатывать концепции, проектную и техническую документацию проектов, обслуживать информационные системы и займутся унификацией цифровых данных городских служб, с их интеграцией в программу.

Кроме того, при департаменте создается Информационно-аналитический центр «Ракамли пойтахт» («Цифровая столица») по анализу и обработке информации, полученной в результате межведомственного электронного взаимодействия информационных систем городских служб, выявлению системных проблем в развитии городской среды, разработке предложений по повышению эффективности работы городских служб, в том числе улучшению городской среды в целом.

С 1 апреля текущего года в местный бюджет Ташкента будут перечисляться следующие сборы и штрафы:

а) в полном объеме:

ежемесячные сборы за право размещения (распространения) внешней рекламы на объектах (конструкциях) наружной рекламы, средства от выдачи паспортов рекламных мест для объектов внешней рекламы, а также средства, выплачиваемые по итогам электронного аукциона на право строительства этих объектов (за вычетом суммы, выплачиваемой организатору торгов);

штрафы за нарушение правил остановки в придорожных платных местах временной остановки автотранспорта;

б) 80% от штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видеофиксации, остальные 20% — во внебюджетный Фонд развития Главного управления внутренних дел Ташкента.

В структуру исполнительного аппарата хокимията Ташкента вводится должность заместителя хокима по вопросам внедрения информационных технологий — руководителя Департамента цифрового развития.

С 1 сентября при разработке информационных систем и программных продуктов государственные органы и организации обязаны использовать единые технологические решения, классификаторы и стандарты, утвержденные Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также обеспечить использование преимущественно электронных документов единого открытого формата, свободных от лицензионных ограничений при внедрении программных продуктов.

С 1 мая формирование, хранение и обработка информации в информационных системах и ресурсах госорганов и организаций должна осуществляется исключительно с использованием следующих уникальных идентификаторов:

физических лиц — персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ);

юридических лиц — идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

недвижимости — кадастрового номера;

адресов — географического кода;

транспортных средств — идентификационного номера транспортного средства.

В исключительных случаях Мининфоком разрешено устанавливать в соответствующих направлениях специальные уникальные идентификаторы.

До 1 мая намечено запустить портал и мобильное приложение «Халк назорати» («Народный контроль») для общественного контроля за состоянием городской инфраструктуры, качеством государственных услуг и другими вопросами, интересующими население.

Ситуационный центр «Ракамли Тошкент» будет построен на территории хокимията столицы на улице Ислама Каримова.