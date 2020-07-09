Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева 8 июля провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждались меры по развитию предпринимательства в регионах и обеспечения поступлений в государственный бюджет, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Анализ предпринимательской среды за первое полугодие показывает, что не во всех регионах эта работа выполняется на должном уровне, отметил глава государства. Из зарегистрированных в прошлом году предпринимателей 23 тысячи, или 24%, сегодня не работают.

«Раньше мы говорили: предприниматели, зарегистрированные три года назад, пять лет назад, не работают. Хорошо, но почему не работают 23 тысячи предпринимателей, зарегистрированных в прошлом году? Где клиентоориентированная система работы, где система встреч с предпринимателями, уважаемые хокимы и банкиры?! Где поддержка налоговиков?! Нельзя кому-нибудь пойти и спросить: какая вам нужна поддержка? Где клиентоориентированная работа? Где поддержка? Где работа [руководителей] четырех секторов?» — спросил президент.

Он отметил, что вместо увеличения числа предпринимателей необходимо создать больше условий действующим предприятиям, а также решить вопросы, связанные с обязательствами государства по газо-, электро-, водоснабжению, дорожной инфраструктуре и кредитам.

Шавкат Мирзиёев поручил разработать совершенно новую систему поддержки малого бизнеса, начинающего свою деятельность. Это предусматривает обучение предпринимателей на специальных курсах, регистрацию предприятия, выделение грантов на покрытие части расходов при закупке оборудования.

«Предавший предпринимателя — предатель нашей политики. Руководитель, который не живет проблемами предпринимателя, — это руководитель, который не понимает действующую политику», — сказал он.

На совещании отмечалось, что состояние бизнес-климата в 59 районах и городах оценено как «плохое».

«Результаты этого рейтинга — настоящая оценка работы руководителей на местах по развитию предпринимательства. Точно стало известно, что эти [руководители] не делают соответствующих шагов к нашим целям. Не дают результата. Люди недовольны в этих 59 районах и городах», — сказал глава государства.

Как мы уже писали, президент поручил руководителям регионов реанимировать работу 69 тысяч предпринимателей. Ожидается, что 31 город средней величины превратят в центры сферы услуг.