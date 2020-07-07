Ферганская область Узбекистана оказала гуманитарную помощь Баткенской области Кыргызстана, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом соседней страны.
Эту информацию также подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията Ферганской области, отметив, что помощь передается Баткену не впервые.
«Мы озабочены [уровнем] распространения коронавируса в соседних с Узбекистаном областях Кыргызстана», — отметил пресс-секретарь Ферганской областной администрации Мухаммаджон Обидов.
Глава пресс-службы сообщил, что узбекская сторона передала кыргызской 5000 тест-систем на COVID-19 и 13 видов медицинского оборудования, а также средства для борьбы с коронавирусом.
По данным оперативного штаба Кыргызстана, объем помощи приграничному региону от Ферганской области в сумме составляет 6,3 млн сомов (81 тысяча долларов).
Мероприятие по передаче помощи проведено по итогам переговоров хокима Ферганской области Узбекистана Шухрата Ганиева и полномочного представителя правительства Кыргызстана в Баткенской области Алишера Абдрахманова, отмечается в сообщении.
«Руководство Баткенской области выражает глубокую благодарность президенту Узбекистана и руководству Ферганской области, всему узбекскому народу за оказанную помощь в трудной ситуации», — говорится в сообщении оперштаба.
На 7 июля в Кыргызстане зарегистрирован 8141 случай коронавируса: 5168 — в Чуйской, 1435 — в Ошской, 572 — в Нарынской, 478 — в Джалал-Абадской, 234 — в Иссык-Кульской, 172 — в Баткенской и 82 — в Таласской областях. Из данных оперштаба следует, что распространение вируса значительно ускорилось со второй половины июня.
На протяжении нескольких последних дней в Кыргызстане ежедневно выявляется более 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В отдельные дни этот показатель превышал цифру в 500 человек. В Узбекистане с 3 июля также регистрируется ежедневный прирост заболевших более чем в 300 человек.
Rustam Farmanov
Когда пишете такую новость, я думаю будет корректно писать что данная инициатива была со стороны Президента и то что Президент дал поручение для данных действий. А то можно это понять как будто у нас два лагеря. Сколько же у нас руководителей страны? 1 или уже 2 человека? почему он позволяет себе передавать от имени Ферганской области что либо? ну раз такое дело тогда живите сами по себе.