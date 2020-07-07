Ферганская область Узбекистана оказала гуманитарную помощь Баткенской области Кыргызстана, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом соседней страны.

Эту информацию также подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията Ферганской области, отметив, что помощь передается Баткену не впервые.

«Мы озабочены [уровнем] распространения коронавируса в соседних с Узбекистаном областях Кыргызстана», — отметил пресс-секретарь Ферганской областной администрации Мухаммаджон Обидов.

Глава пресс-службы сообщил, что узбекская сторона передала кыргызской 5000 тест-систем на COVID-19 и 13 видов медицинского оборудования, а также средства для борьбы с коронавирусом.

По данным оперативного штаба Кыргызстана, объем помощи приграничному региону от Ферганской области в сумме составляет 6,3 млн сомов (81 тысяча долларов).

Мероприятие по передаче помощи проведено по итогам переговоров хокима Ферганской области Узбекистана Шухрата Ганиева и полномочного представителя правительства Кыргызстана в Баткенской области Алишера Абдрахманова, отмечается в сообщении.

«Руководство Баткенской области выражает глубокую благодарность президенту Узбекистана и руководству Ферганской области, всему узбекскому народу за оказанную помощь в трудной ситуации», — говорится в сообщении оперштаба.

На 7 июля в Кыргызстане зарегистрирован 8141 случай коронавируса: 5168 — в Чуйской, 1435 — в Ошской, 572 — в Нарынской, 478 — в Джалал-Абадской, 234 — в Иссык-Кульской, 172 — в Баткенской и 82 — в Таласской областях. Из данных оперштаба следует, что распространение вируса значительно ускорилось со второй половины июня.

На протяжении нескольких последних дней в Кыргызстане ежедневно выявляется более 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В отдельные дни этот показатель превышал цифру в 500 человек. В Узбекистане с 3 июля также регистрируется ежедневный прирост заболевших более чем в 300 человек.