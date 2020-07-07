Хокимам районов и городов, руководителям налогового управления, центра санитарно-эпидемиологического благополучия и других структур в Андижанской области начали выдавать нагрудные значки, отражающие успехи и недостатки в их работе.
Как сообщает издание Auz.uz, новшество является инициативой хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова. Если руководитель допускает медлительность в работе, то получает значок красного цвета с надписью «безответственный руководитель».
Если поручения выполняются на должном уровне, то руководителя награждают значком синего цвета с надписью «ответственный руководитель». Должностные лица должны отчитываться перед народом через СМИ, пишет издание.
Первая церемония присуждения значков прошла по итогам «хокимиятского часа», который проводится по понедельникам. Значки «безответственный руководитель» получили хокимы Улугнорского и Алтынкульского районов Дониёрбек Махсудов и Назиржон Уринбаев, а также начальники ГНУ области Зуфарбек Юлдашев и областного Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Дилмурод Набиев.
Хоким Андижана Бахромжон Хайдаров за достижения в трех направлениях получил три синих значка. По два таких значка получили хокимы Мархматского и Ходжаабадского районов Бобиржон Юлдашев и Отабек Расулов. «Ответственным руководителем» также признан начальник главного управления Центрального банка по Андижанской области Эльёр Усманов.
По данным Auz.uz, «если руководители получают красные значки три недели подряд, их вопрос будет рассматриваться отдельно».
Издание подчеркивает, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, отмечая «самоотверженность, верность и решимость» Шухрата Абдурахманова, неоднократно поручал ему «заставить работать окружающих его руководителей».
По какой методике ведется оценка результатов работы руководителей, не уточняется.
Nodir Sharipov
Детский сад, наклейки еще придумайте с сердечками.
Timur Timurov
Может сразу номера на руках накалывать. Что за бред ….
Владимир Домовой
Смешно. Прям как в школе.
Может быть если руководитель плохой, то надо его привлекать к административной или уголовной ответственности? Значок на поступки никак не влияет, а вот реальный срок может поставить мозги на место.
Abdullaev Sanjar
Маразм крепчает.
Farkhad Khusanov
детсад… вовремя сложных времен для простого народа раздают разноцветные значки для руководителей по три штуки, молодцы!
Alan Ikramov
Увольнять не пробовали7
Denis
Абсолютный идиотизм, слов нет
Виктор Бухараев
Детский сад да и только. Для воздействия есть определенные статьи в трудовом законодательстве. Выговоры и увольнения. Завтра другой хаким скажет на лбах красным маркером писать “безответственный“. Было уже в истории когда заставляли носить нашивку в виде звезды Давида. Все это унижение человека со стороны хокима. Есть закон и он должен быть равным для всех. Хорошо работает- поощряй. Плохо- накажи, но не унижай. Хотя некоторые чиновники ради кресла готовы все стерпеть.
Алексей Николаевич
Можно еще на лоб лайки клеить. И начать с Яшнабадского района.
Борис Халиков
В советский период такой цирк назывался-волюнтаризм.
Комил Рахманкулов
Хоким Андижанской области популист чистой воды. На Ютубе видел видео как он принимает решения по бракоразводным процессам на выездном суде и указывает судье какое решение принимать. Исполняющая власть указывает судебной власти и все это выкладывают в интернет чтобы заработать очки. В своих выступлениях этот хоким подражает действующему президенту, использует его слова и делает руками те же движения. Со стороны это выглядит смешно. Но зато президент хвалит его за исполнительность.
Если говорить про этот дурдом, то есть про значки, то они не синего цвета, а голубого цвета. Неудачное цветовое решение, засмеют ведь
ботир юлдашев
Может ещё надо виноватых в угол ставить.
Hikmat Zainitdin
лучше, чем ничего
Rashid Nasirov
Полнейший моразм!
Дауйрбек Каллибеков
Детский сад ))
rkeeper
Владимир Домовой все правильно сказано. Прям как в школе, причем в начальной.
Руслан Гофуров
Что за сегрегация.
Григорий Пягай
Ярлык может на шею придумает.. интеллектуал однако..
Рустам Умаров
Это что? Это то, на что способен ХОКИМ АНДИЖАНСКОЙ области? А ему самому какой нужно дать нагрудный знак, если его подчиненные на таком уровне? Это его же работа повышать ответственность каждого руководителя, в частности его самого же. Сказать ДИКОСТЬ. значить ничего не сказать!