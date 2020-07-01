International Management Institute in Central Asia открыл прием абитуриентов на международный первый курс Foundation Year. В 2020—2021 учебном году институт планирует принять 720 студентов.
С 1 июля абитуриенты с сертификатом IELTS 5,5 и выше могут стать студентами IMICA без дополнительных вступительных экзаменов.
В IMICA преподают высококвалифицированные узбекские и иностранные профессора и педагоги.
Подача документов осуществляется онлайн на сайте института.
Необходимые документы для поступления:
- паспорт;
- фото 3,5×4,5;
- сертификат IELTS 5,5 (абитуриенты без сертификата смогут сдать онлайн-тест IMICA English Language Assessment).
Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−200−72−73 или на сайте.
Сайт: imica.uz
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