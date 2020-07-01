Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 1 июля выросло на 44 и достигло 8671, сообщило Министерство здравоохранения.
14 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 11 — в Ташкенте (9 — среди населения и 2 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин), 8 — в Сырдарьинской области (все — у водителей грузовиков), 2 — в Бухарской области (все — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин) и 9 — в Самаркандской области (все — у контактировавших с заболевшими и размещенных на карантин).
Общее число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 5737. На лечении остаются 2908 пациентов.
Eric
У меня создаётся впечатление, что большинство людей заряжаются в контейнерной тюрьме под ташкентом. Изначально было неправильным решением сажать по 4 человека вместе. Если это семья — то можно, так как они и так вместе живут. Представьте ситуацию, когда один человек заряжен, а 3 здоровые. Разумеется к концу срока все 4 будут больными. Это означает, что эти 3 приговорены к коронавирусу. Отсюда и рекорды по количеству. У людей создаётся ошибочное мнение, что именно карантинный центр фильтрует заразу. Азиатские и европейские страны научились справляться с эпидемией. У некоторых из них люди недисциплинированные. Социальная реклама про необходимость держать дистанцию, носить маски и мыть часто руки дает свои плоды. Почему бы и нам не перенять этот опыт? Жить то с этой заразой нам еще очень долго. Даже если сегодня изобретут вакцину, к нам она попадет через год только.