Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 1 июля выросло на 44 и достигло 8671, сообщило Министерство здравоохранения.

14 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 11 — в Ташкенте (9 — среди населения и 2 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин), 8 — в Сырдарьинской области (все — у водителей грузовиков), 2 — в Бухарской области (все — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин) и 9 — в Самаркандской области (все — у контактировавших с заболевшими и размещенных на карантин).

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 5737. На лечении остаются 2908 пациентов.