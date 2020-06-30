И без того широкий ассортимент сайта mediapark.uz пополнился новыми категориями. Заказав крупную или мелкую бытовую технику, попутно можно дополнить свой заказ другими востребованными товарами: посудой, столовыми приборами, масками, перчатками, антисептиками, офисными стульями и книгами.





Также появилась возможность приобретения товаров в рассрочку онлайн без первоначального взноса. Оформить можно всего в несколько шагов:

выбрать понравившийся товар, отмеченный специальным значком «Рассрочка», и добавить его в корзину;

открыть корзину;

нажать на кнопку «Купить в рассрочку»;

заполнить анкету и предоставить информацию о пластиковой карте. По завершении всех этапов оформления заявка автоматически отправится на рассмотрение в банк, а на электронную почту придет письмо с ID-номером заказа.

После всех действий менеджер отдела рассрочки свяжется с покупателем и оповестит о возможности приобретения товара.





Новая категория «Товары для дома» впечатляет большим ассортиментом посуды и кухонных принадлежностей. Здесь можно заказать технику для дома и заодно — набор кастрюль для хранительницы очага. На сайте представлены проверенные временем производители посуды KARACA, Tefal, HISAR, Joseph Joseph, а ассортимент варьируется от столовых приборов и фарфоровых сервизов до инновационных кухонных принадлежностей.





В настоящее время никак не обойтись без масок, перчаток и антисептических средств. Добавить их к заказу в несколько кликов можно в обновленном интернет-магазине mediapark.uz.

Даже мебель найдется на сайте. В категории «Офисная мебель» представлены различные варианты офисных кресел для рабочего места.





Кроме того, в интернет-магазине появилась новая категория «Книги», где собрана образовательная и мотивационная литература от таких авторов, как Роберт Кийосаки, Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и многих других.

На сайте mediapark.uz можно выбрать товары из разных категорий и легко получить их оперативной доставкой до дома.

На правах рекламы.