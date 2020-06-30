Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о результатах оперативно-розыскных и следственных мероприятий по раскрытию преступлений, проведенных в январе-мае, передает общенациональное движение «Юксалиш».

За первые пять месяцев зафиксировано 17271 преступление, что на 5100 (41,9%) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (12171).

Почти в 2,5 раза увеличилось количество случаев хулиганства (153 — в 2019, 385 — в 2020 году), в два раза — количество преступлений, связанных с мошенничеством (3124 — в 2019 году, 2712 — в 2020 году), взяточничеством (280 — в 2019 году, 557 — в 2020 году). Увеличилось и количество случаев разбоя (с 38 до 74) и кражи (с 1293 до 2097).

В разрезе регионов наибольший рост количества преступлений отмечается в Ташкенте (20,9%), Ферганской (105,5%), Ташкентской (29,3%), Самаркандской (29,1%) и Андижанской (54,2%) областях. Так, в последней за пять месяцев зафиксирован рост количества преступлений, связанных со взяточничеством, в 4,3 раза (с 17 до 73).

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Источник: «Юксалиш»