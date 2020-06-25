Ассоциация футбола Узбекистана и Федерация футбола Таджикистана достигли договоренности о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран. Игра пройдет 4 сентября в Ташкенте на стадионе «Бунёдкор», сообщила пресс-служба АФУ.

Матч должен был пройти 31 марта, но из-за пандемии коронавируса был отменен.

Как отметили в таджикистанской федерации, на уровне национальных сборных команды встречались между собой восемь раз. В активе сборной Узбекистана четыре победы, Таджикистана — одна, в трех встречах победитель не был выявлен. Последний раз сборные встречались 15 ноября 2011 года в Ташкенте.

Перенесенные матчи отборочного раунда Чемпионата мира 2022 года и Кубка Азии 2023 национальная сборная Узбекистана сыграет в октябре и ноябре, а в сентябре проведет учебно-тренировочные сборы.