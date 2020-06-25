Число случаев коронавируса, подтвержденных в Узбекистане, достигло 6901, увеличившись за среду на рекордные 239. Это рекордный дневной прирост с 7 июня, когда за сутки было зарегистрировано 237 случаев.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, из 54 последних случаев 10 выявлены в карантинном комплексе под Ташкентом, 14 — в столице (11 — у тех, кто контактировал с заболевшими и был на карантине, 3 — среди населения), 14 — в Самаркандской области (8 — среди населения и 6 — у контактировавших и находящихся на карантине), 9 — в столице (6 — среди населения и 3 — у контактировавших и взятых на карантин), 11 — в Ташкентской области (7 — у контактировавших и взятых на карантин, 4 — среди населения), 5 — в Навоийской области (на карантине).

В целом за день из 239 случаев 207 подтверждено в карантинных учреждениях, 31 — среди населения (18 — в Ташкенте, 8 — в Самаркандской области, 5 — в Ташкентской области), 1 — у водителей грузовиков.

В течение дня сообщено о выздоровлении 125 человек в Ташкенте, Самаркандской, Андижанской и Бухарской областях, общее число вылечившихся достигло 4685.

Число пациентов, получающих лечение, выросло до 2197 (днем ранее — 2083), состояние 14 из них тяжелое, 5 — крайне тяжелое.

Сейчас на домашнем карантине находится 37173 человека (ранее — 36294), на стационарном — 22890 (22656).



