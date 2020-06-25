В возрасте 85 лет скончался выдающийся биолог и биофизик, доктор биологических наук, член Академии наук Узбекистана Бекжон Ойбекович Ташмухамедов, сообщили в Министерстве инновационного развития.

Бекжон Ташмухамедов родился 27 января 1935 года в Ташкенте в семье известного узбекского писателя Ойбека. В 1958 году окончил Московский государственный университет.

Научную деятельность начал в Ташкентском государственном университете (ныне — Национальный университет Узбекистана), в 36 лет защитил докторскую диссертацию. Его работы известны в Германии, США, Великобритании, Японии и Перу. Участвовал в международных конференциях, посвященных проблемам биологии и биофизики.

В 1986 возглавил Институт физиологии Академии наук Узбекистана и через год был избран ее действительным членом. Также он работал председателем Высшей аттестационной комиссии.

Бекжон Ташмухамедов написал более 300 научных трудов, подготовил более 20 докторов наук и более 40 кандидатов наук. Ученому присвоено звание заслуженного деятеля науки Узбекистана.