Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 24 июня выросло на 93 и достигло 6755, сообщило Министерство здравоохранения.

51 новый случай выявлен среди граждан, находящихся в карантинном центре, 37 — в Ташкенте (из них 35 — у контактировавших с заболевшими и помещенными на карантин и 2 — среди населения), 5 — в Ташкентской области (из них 3 — у контактировавших с заболевшими, 1 — у водителя грузовика и 1 — среди населения).

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 4560. Лечение проходят 2176 пациентов, состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 4 — крайне тяжелое.