Активно растущее приложение-маркетплейс для рынка B2C ZoodMall, работающее в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, объявляет о завершении раунда финансирования в рамках серии A на сумму 10 млн долларов США.

В настоящее время приложение для шоппинга работает в Узбекистане, Ираке, Ливане, Казахстане и Азербайджане. Компания будет использовать 10 млн долларов США для расширения регионального присутствия ZoodMall в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии, а также для развития собственной финтех-технологии ZoodPay «Купи сейчас, плати потом».

ZoodMall (Android и iOS) предлагает более четырех млн товаров из разных стран и продукцию местных брендов от более 30 тысяч продавцов — недорогие и высококачественные мобильные телефоны, одежду, аксессуары, косметику, товары для дома и сада, игрушки для детей.





Модель регионального маркетплейса ZoodMall обеспечивает локализованный опыт совершения покупок, устраняя ограничения по языку, методам оплаты и логистике. Тем самым она создает бесперебойную и эффективную работу с клиентами для недостаточно обеспеченных услугами пользователей мобильных телефонов.

«Приложение для шопинга ZoodMall предлагает единый опыт совершения покупок зарубежных и местных товаров с нашим собственным методом оплаты ZoodPay «Купи сейчас, плати потом». Клиенты могут найти онлайн четыре млн товаров у более чем 30 тысяч продавцов с оплатой в рассрочку тремя равными частями каждые 30 дней, без комиссии и переплаты. При поддержке наших региональных стратегических партнеров ZoodMall будет быстро укреплять свои позиции на крупном и быстрорастущем рынке B2C-маркетплейса. Опираясь на свою силу экономически эффективного продукта и модель оплаты «Купи сейчас, плати потом», ZoodMall планирует выйти на целевой рынок с более чем 200 млн потребителей в более 15 странах СНГ и Ближнего Востока", — рассказал генеральный директор ZoodMall Майкл Хой.

Новый метод оплаты в рассрочку ZoodPay без комиссии и сборов уже доступен в приложении ZoodMall в Узбекистане.

Дополнительную информацию о приложении можно получить по ссылке.

Приложение ZoodMall на Android и iOS.

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