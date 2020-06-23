Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочего визита в Москву во вторник провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Пресс-служба напоминает, что на эти дни планировался государственный визит президента Узбекистана в Россию. Однако распространение пандемии коронавируса изменило планы, и мероприятие перенесено на более поздние сроки.

Владимир Путин поблагодарил Шавката Мирзиёева за принятие приглашения на участие в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом.

«Очень приятно, что подразделение Вооруженных Сил Узбекистана — по-моему, 75 человек — пройдет завтра в Москве по Красной площади», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

«В первый раз, между прочим», — добавил Шавкат Мирзиёев.

«Это очень зримый знак наших особых союзнических отношений», — отметил президент России.





Владимир Путин также отдельно подчеркнул вклад Узбекистана в Победу, усилия тыловиков и великодушие народа республики, проявленное к эвакуированным. Особо было отмечено создание в Ташкенте Парка Победы.

«Я знаю, что 9 мая вы открыли в Ташкенте Парк Победы. И в связи с этим, конечно, нельзя не вспомнить, что во время войны на фронт ушли 2 миллиона жителей Узбекистана. 500 тысяч человек погибло, 130 тысяч — пропали без вести. Это большие потери. Но вы приняли 2 миллиона людей из всех республик Советского Союза тогда в эвакуацию», — указал он.

Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником. «Это — наша общая история, общая победа», — сказал он.

Президент Узбекистана выразил признательность российской стороне за готовность предоставить архивные материалы для обогащения фонда Мемориального комплекса в Парке Победы в Ташкенте, а также установления более достоверных статистических данных о вкладе народа Узбекистана в победу.

Владимир Путин отметил «абсолютно уникальные стратегические отношения» двух стран.

«Мы работаем и по линии экономики, по линии взаимодействия наших специальных служб, вместе боремся с терроризмом. Сотрудничают наши вооруженные силы. Мы, конечно, большое внимание уделяем гуманитарной сфере, сотрудничеству в области образования, культуры», — сказал российский президент.

Путин на встрече с президентом Мирзиёевым пошутил, что у России и Узбекистана неплохо развиваются кулинарные связи. «Хочу пригласить вас на обед» pic.twitter.com/aukFwHnOJv — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 23, 2020

Пресс-служба президента Узбекистана отмечает, что несмотря на негативное воздействие последствий мирового кризиса, товарооборот между странами демонстрирует устойчивый рост. В прошлом году он достиг 6,6 млрд долларов. За первые месяцы текущего года объем взаимной торговли составил порядка 2 млрд долларов.

Компании двух стран создали 2000 совместных предприятий и разработали новые инвестиционные проекты на сумму свыше 12 млрд долларов. Российские инвестиции в экономику Узбекистана превысили 10 млрд долларов.

Лидеры Узбекистана и России обменялись мнениями по международной и региональной повестке. Они также согласовали график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки и проведения очередных саммитов СНГ и ШОС.

24 июня Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом.