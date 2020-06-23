Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса разрешили участвовать в хадже только небольшому числу паломников, которые уже находятся на территории королевства. Паломники из-за рубежа не смогут принять участие в этом году, сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

«В связи с пандемией коронавируса и опасностью, которую представляет этот вирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 году — по христианскому летоисчислению) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей», — говорится в сообщении министерства.

Территория Мекки до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных коронавирусом.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом — более 161 тысячи. Уже несколько недель количество заболевших за сутки в королевстве не снижается менее 3000. С начала эпидемии COVID-19 в стране умерли 1307 человек, выздоровели более 105 тысяч.