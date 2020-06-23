Количество случаев коронавируса, зарегистрированных в Узбекистане, достигло 6662, увеличившись за вторник на 201, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 127 последних случаев 79 выявлены в карантинном комплексе под Ташкентом, 14 — в Хорезмской области (6 — среди населения и 8 — у тех, кто контактировал с заболевшими и был на карантине), 7 — в Кашкадарьинской области (4 — среди населения и 3 — у контактировавших и находящихся на карантине), 9 — в столице (6 — среди населения и 3 — у контактировавших и взятых на карантин), 5 — у находящихся на карантине в Сырдарьинской области, 3 — в Самаркандской области, 3 — в Андижанской области (2 — среди населения и 1 — на карантине), 3 — в Ташкентской области (2 — среди населения, 1 — водитель грузовика, прибывший из-за границы), 3 — в Наманганской области (среди населения) и 1 — в Каракалпакстане (на карантине).

В целом за день 168 случаев подтверждено в карантинных учреждениях, 30 — среди населения (9 — в Ташкенте, 6 — в Хорезме, 4 — в Кашкадарье, по 3 — в Наманганской и Ташкентской областях, по 2 — в Андижанской и Сурхандарьинской областях, 1 — в Сырдарье), 3 — у водителей грузовиков.

В течение дня сообщено о выздоровлении 110 человек, общее число вылечившихся достигло 4560.

Число пациентов, получающих лечение, выросло до 2083, состояние 17 из них тяжелое, 4 — крайне тяжелое.

Сейчас на домашнем карантине находится 36294 человека, на стационарном — 22656.

Источник: Минздрав.