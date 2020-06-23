Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 23 июня выросло на 35 и достигло 6535, сообщило Министерство здравоохранения.

21 новый случай выявлен среди граждан, находящихся в карантинном центре, 6 — в Ташкентской области (из них 4 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин, 1 — среди населения и 1 — у водителя грузовика), 5 — в Ташкенте (из них 3 — у контактировавших с заболевшими и 2 — среди населения). Еще 3 случая диагностированы в Сырдарьинской области (1 — у контактировавшего с заболевшим, 1 — среди населения и 1 — у водителя грузовика).

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 4520. На лечении остаются 1996 пациентов.