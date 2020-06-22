С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Узбекистане проведено свыше 1 млн тестов, из них за последний день — 17,6 тысячи. Об этом сообщил первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботиржон Курбонов на брифинге в понедельник.

В настоящее время на карантине находятся 59,5 тысячи граждан, прибывших из районов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо бывших в контакте с заболевшими. Из них 36,6 тысячи помещены на домашний карантин и 22,8 тысячи — на стационарный.

По состоянию на 17:00 22 июня в стране зарегистрировано 6401 случая заражения коронавирусом. Лечение проходят 1998 пациентов.