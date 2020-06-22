Государственные органы Узбекистана должны научиться работать цивилизованно и в рамках законодательства, заявил на пятом пленарном заседании Сената в пятницу министр юстиции Русланбек Давлетов.

Глава Минюста призвал чиновников перестать «гоняться за блогерами» и работать правильно.

«Есть законное решение по каждому вопросу, цивилизованный порядок. Если кто-то распространил неверную и незаконную информацию, оклеветал кого-то, оскорбил, то мы должны научиться решать вопрос в соответствующем порядке. Если это государственный орган, то он должен выразить свою реакцию, видение. Гоняться за каждым словом блогера и других… В информационную эпоху мы никак не можем регулировать информацию. Поэтому нужно стараться делать правильные выводы из распространяемой информации, работать правильно, обеспечивать верховенство закона, открытость и прозрачность, то есть перейти на такой современный метод работы. Другого пути нет», — заявил он.

Русланбек Давлетов заверил, что отныне в информационном поле не будет никаких ограничений. Это демонстрирует своей волей и президент, над этим также работает Минюст, сказал он.

Министр отметил, что если удастся добиться верховенства закона в работе государственных органов, то и другие проблемы могут быть решены сами по себе.

«Государство может добиться своих заветных целей на основе верховенства закона, а не силы. Это простой механизм. Он везде уже протестирован. Результаты тоже есть. Подтверждены 1000-летней историей. Формула тоже конкретная, не нужно других формул, подходов, не нужно заново изобретать велосипед. Нужно соблюдать верховенство закона, даже тем, кому это не нравится. Если каждый будет делать то, что нравится, то завтра общество будет разрозненным», — отметил глава Минюста.