Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом определила ряд мер по усилению санитарно-гигиенического контроля в стране, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
В соответствии с решением комиссии, в районах Ташкента с «красным» уровнем карантина, где выявлены случаи коронавируса, территории в разрезе махаллей, массивов и улиц будут закрыты с установкой блокпостов.
Кроме того, у домов граждан, взятых на карантин, будет организовано круглосуточное дежурство.
17 июня сообщалось, что число махаллей с «красным» уровнем карантина в столице увеличилось с 42 до 71. Все въезды и выезды в этих махаллях закрыты.
Ura Krivoff
Да давно уже никто не соблюдает карантин, и все эти посты профанация. Главная улица закрыта, но стоит обьехать сзади и спокойно заежаете в любую махаллю без постов и прочего.
Алексей Николаевич
Все верно, въезды и выезды закрыты.. Красной ленточкой скотча))) Сам видел сегодня в красной махалле Машиносозлар. И все..