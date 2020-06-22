Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом определила ряд мер по усилению санитарно-гигиенического контроля в стране, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

В соответствии с решением комиссии, в районах Ташкента с «красным» уровнем карантина, где выявлены случаи коронавируса, территории в разрезе махаллей, массивов и улиц будут закрыты с установкой блокпостов.

Кроме того, у домов граждан, взятых на карантин, будет организовано круглосуточное дежурство.

17 июня сообщалось, что число махаллей с «красным» уровнем карантина в столице увеличилось с 42 до 71. Все въезды и выезды в этих махаллях закрыты.