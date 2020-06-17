В связи с выявлением случаев коронавируса в Ташкенте приостановлена работа торгового комплекса «Флешка» («Малика»), дехканского рынка в Юнусабадском и торговый комплекс «Урикзор» в Учтепинском районах, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Кроме того, в 71 из 513 махаллей столицы введен «красный» уровень эпидемиологической опасности «со всеми вытекающими отсюда последствиями, предусмотренными протоколом Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом».

«Все въезды и выезды в данные махалли закрываются, на них будут установлены стационарные посты, где дежурить будут сотрудники ГУВД Ташкента, Национальной гвардии и службы санитарно-эпидемиологического надзора. На территориях махаллей организовывается круглосуточное дежурство, будет установлен строгий контроль», — говорится в сообщении.

ГУВД Ташкента напоминает, что на территории, входящей в «красную» зону, гражданам рекомендовано выходить из дома только в случае острой необходимости в лекарствах или продуктах и только одному члену семьи. При этом обязательно нужно быть в медицинской маске.

«Это значит, что всем нам необходимо понимать серьезность ситуации и со всей ответственностью относиться к правилам санитарно-эпидемиологической безопасности. Убедительно просим вас не рисковать собственным здоровьем и здоровьем ваших родных и близких и защищать себя от попадания вирусов в дыхательные пути», — следует из заявления.

Список махаллей Ташкента (по районам), где введен «красный» уровень эпидемиологической опасности:

Мирабадский район: «Файзобод»;

«Файзобод»; Мирзо-Улугбекский район: им. Х. Абдуллаева, «Оккургон», «Авайхон», «Янги Авайхон», «Шуртепа»;

им. Х. Абдуллаева, «Оккургон», «Авайхон», «Янги Авайхон», «Шуртепа»; Юнусабадский район: «Тикланиш», «Туркистон», «Халкабог», «Ифтихор», «Нурмакон», «Октепа», «Шарк хакикати», «Собиробод»;

«Тикланиш», «Туркистон», «Халкабог», «Ифтихор», «Нурмакон», «Октепа», «Шарк хакикати», «Собиробод»; Яшнабадский район: «Куксарой», «Куйликобод», «Гузал», «Машинасозлар», «Тонг», «Катта-Куйлик», «Урта Масжид»;

«Куксарой», «Куйликобод», «Гузал», «Машинасозлар», «Тонг», «Катта-Куйлик», «Урта Масжид»; Учтепинский район: «Богистон», «Нишабарик», «Дегрез», «Такачи», «Хайратий», «Урикзор», «Куркамобод»;

«Богистон», «Нишабарик», «Дегрез», «Такачи», «Хайратий», «Урикзор», «Куркамобод»; Яккасарайский район: «Мукимий», «Кушбеги»;

«Мукимий», «Кушбеги»; Шайхантахурский район: «Шодлик», им. О. Хужаева, «Богкуча», «Камолон», «Чакар», «Жангох», «Янги Белтепа», «Гулобод», «Зафаробод», «Эшонгузар»;

«Шодлик», им. О. Хужаева, «Богкуча», «Камолон», «Чакар», «Жангох», «Янги Белтепа», «Гулобод», «Зафаробод», «Эшонгузар»; Сергелийский район: «Хабибий», «Янги Сергели», «Эзгулик», 8-я и 9-я промзоны;

«Хабибий», «Янги Сергели», «Эзгулик», 8-я и 9-я промзоны; Алмазарский район: «Шодиёна», «Истикбол», «Нихол», «Ёшлик», «Чигатой Октепа», «Гулзор», «Ахил», «Гуруч арик», «Ислом ота», «Чукурсой», «Себзор», «Хончорбог», «Куштут», «Эски шахар», «Университет», им. Мирзо Голиба, «Аллой», «Олимпия», «Шифокорлар»;

«Шодиёна», «Истикбол», «Нихол», «Ёшлик», «Чигатой Октепа», «Гулзор», «Ахил», «Гуруч арик», «Ислом ота», «Чукурсой», «Себзор», «Хончорбог», «Куштут», «Эски шахар», «Университет», им. Мирзо Голиба, «Аллой», «Олимпия», «Шифокорлар»; Бектемирский район: «Бинокор», «Абай»;

«Бинокор», «Абай»; Чиланзарский район: «Катортол», «Катта Козиробод», «Катта Чилонзор-2», «Гулистон», «Якка тут».

10 июня Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения сообщало о 42 махаллях в «красной» зоне.

На интерактивной карте можно узнать местоположение махалли.