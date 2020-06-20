Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 6153, увеличившись за день на 207, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. В столице и Ташкентской области выявлено 186 случаев, в Хорезмской области — 13, в Самаркандской и Сурхандарьинской областях — по 4.

Из 34 последних случаев 3 выявлены в карантинном центре под Ташкентом, 13 — в Хорезме (1 — среди населения и 12 — у контактировавших с больными коронавирусом и находящихся на карантине), 9 — в Ташкенте (4 — среди населения и 5 — у контактировавших и находящихся на карантине), 4 — в Самарканде (у контактировавших и взятых на карантин), 3 — в Ташкентской области (2 — среди населения, 1 — у контактировавшего и находящегося на карантине), 2 — в Сырдарьинской области (у контактировавших и взятых на карантин).

В целом за день в карантинных учреждениях было выявлено 179 случаев, среди населения — 19 (13 — в Ташкенте, 4 — в Ташкентской области, 1 — в Сурхандарьинской и 1 — в Хорезмской области). Еще 9 случаев подтверждено у водителей грузовиков, прибывших из-за рубежа.

В течение дня было выписано 17 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 4290.

Сейчас в 10 регионах страны на лечении находится 1844 человека, состояние 14 из них тяжелое, 1 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях находится 37812 человек, в стационарных — 23015.





Источник: Минздрав.