Пресс-служба ГУВД 18 июня опубликовала на своих страницах в социальных сетях фотографии, освещающие работу сотрудников органов внутренних дел в рамках движения «Доброта и поддержка». Отмечалось, что они навестили жителей города, остро нуждающихся в материальной помощи и социальной поддержке, и вручили им продуктовые наборы.

«Среди тех, кому была оказана помощь, одинокие пожилые, люди с ограниченными физическими возможностями, малообеспеченные семьи. Работа по поддержке наших сограждан продолжается», — говорилось в сообщении.





Однако пользователи заметили, что сотрудникам и некоторым гражданам защитные маски были пририсованы. Вскоре публикации на страницах ведомства были удалены.

«Газета.uz» обратилась за комментарием в ГУВД Ташкента, где подтвердили, что на некоторых кадрах маски были пририсованы «в попытке избежать негативных комментариев», но признали это ошибкой.

«Ранее ставили фото как есть, без маски или в приспущенном виде. Были негативные комментарии. Чтобы избежать такой реакции, маски, к сожалению, действительно пририсовали. Это было ошибкой. С сотрудниками проведена беседа. Им разъяснено, что даже при фотографировании маски снимать не разрешается. Даже если имеется блокатор вируса», — отметили в пресс-службе.





Публикация фотографий была направлена на уведомление населения о том, что при обращении сотрудники органов внутренних дел помогут «в меру сил и возможностей».

«Помощь еще является отчасти профилактикой „нежелательных поступков“, о которых сам человек потом может сожалеть. Сотрудники службы пробации, например, регулярно интересуются ситуации у лиц, состоящих у них на учете, инспектора профилактики — у всех, ранее судимых в том числе. Стараются помочь. На местах организовываются ярмарки вакансий. Руководители служб проводят встречи с населением, содействуют в трудоустройстве тех, кто из-за карантина потерял работу. Например, официантка, потерявшая работу, может быть трудоустроена в ТЧСЖ, если умеет работать на компьютере. Ищут выход, стараются поддержать людей, хоть чем-то им помочь», — подчеркнули в ГУВД.



