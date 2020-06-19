Сената Олий Мажлиса Узбекистана на пятом пленарном заседании в пятницу одобрил закон «Об инновационной деятельности», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

«Данный документ является логическим продолжением закона „О науке и научной деятельности“ и обеспечивает связь науки и производства», — отмечается в сообщении.

В законе регулируются правовые, экономические и организационные отношения в сфере инновации и инновационной деятельности. Документ станет правовой основой для физических и юридических лиц, в том числе ученых, предпринимателей, негосударственных некоммерческих организаций, которые «сталкиваются с трудностями при внедрении своих разработок в производство», подчеркнули в Сенате.

Основными направлениями государственной политики в этой сфере определены поддержка и стимулирование участников инновационной деятельности, привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства, и развитие международного сотрудничества.

Принципами инновационной деятельности названы свобода инновационной деятельности, обеспечение равного доступа к господдержке, охрана объектов интеллектуальной собственности и не причинение вреда жизни и здоровью человека, окружающей среде.