Генеральная прокуратура Узбекистана разработала проект закона, направленный на повышение ответственности родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, а также усиление защиты прав педагогов.

В проекте предлагается повышение размера штрафов, предусмотренных статьей 47 Кодекса об административной ответственности (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей):

Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетним административного правонарушения, — штраф от 1 до 5 базовых расчетных величин (сейчас — от 0,5 до 3 БРВ);

(сейчас — от 0,5 до 3 БРВ); Те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания, — штраф от 5 до 10 БВР (сейчас — от 3 до 5 БРВ);

(сейчас — от 3 до 5 БРВ); Воспрепятствование родителями или лицами, их заменяющими, получению детьми обязательного общего среднего, среднего специального, профессионального образования — штраф от 10 до 15 БРВ (сейчас — от 5 до 10 БРВ);

(сейчас — от 5 до 10 БРВ); Совершение правонарушения повторно в течение года после применения административного взыскания — штраф от 15 до 25 БРВ (сейчас — от 10 до 20 БРВ) или административный арест до 15 суток.

Документ также предусматривает внесение в КоАО новой статьи 197−5, устанавливающей ответственность за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность педагогического работника образовательного учреждения или воспрепятствование выполнению им своих служебных обязанностей.

За нарушение этой статьи предлагается наложение штрафа от 5 до 7 БРВ, а на должностных лиц — от 7 до 10 БРВ. За повторное нарушение в течение года штраф возрастет — от 7 до 10 БРВ, для должностных лиц — от 10 до 15 БРВ.

Кроме того, педагогические работники образовательных учреждений получат право представлять заявления в административные суды непосредственно без составления административного протокола в случае совершения в отношении них вышеуказанного правонарушения.

Обоснование

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, 23 августа на совещании по вопросам образования президент поручил ведомству принять меры по повышению отвественности родителей за воспитание ребенка.

В процессе разработки проекта документа была проанализирована судебная практика по рассмотрению административных дел по статье 47 КоАО, результаты которой показали рост динамики совершения правонарушений в данной сфере.

В частности, согласно сведениям, представленным Верховным судом, по частям первой и второй вышеуказанной статьи в 2017 году было рассмотрено 485 дел в отношении 644 лиц, а в 2018 году — 998 дел в отношении 1132 лиц.

Обсуждение проекта документа продлится до 21 декабря.