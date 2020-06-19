Объем совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 апреля составил 25,1 млрд долларов, увеличившись с начала года на 2,8%, или на 692 млн долларов. Такие данные приводит в квартальном обзоре платежного баланса страны Центральный банк.
Государственный долг составил 16,2 млрд долларов, долг частного сектора — 8,9 млрд долларов (вместе они формируют совокупный внешний долг).
В январе-марте госдолг также сохранил тенденцию роста. «Данный процесс объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, и финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов», — объяснил ЦБ.
За три месяца долг государственного сектора прибавил 385 млн долларов. При этом, на фоне глобальной пандемии рыночная стоимость суверенных облигаций Узбекистана снизилась в результате понижения биржевых котировок на фондовых рынках, отметил регулятор.
Задолженность частного сектора выросла на 307 млн долларов, преимущественно, за счет увеличения объемов заимствования банками.
По итогам I квартала госдолг погашен на 225 долларов: 132 млн долларов — по основному долгу, 93 млн долларов — по процентам.
Выплаты по частному внешнему долгу составили 258 млн долларов по основному долгу и 53 млн долларов по процентам.
Marcus Aurelius
Получается внешний государственный долг Узбекистана начиная с августа 2016 года увеличился более чем в 2,5 раза. Всего за 3 (три) года долг увеличился в 2,5 раза. Зачем? Кому стало лучше от этих заимствований?? Мы стали жить лучше за 3 года?? Кто брал эти деньги, под какие проекты?? Мы идем по украинскому пути, когда большая часть госбюджета будет идти на обслуживание процентов по внешнему долгу. А потом новые долги, что бы обслуживать проценты по старым долгам. А главное зачем?? Включаем УзТВ и УзРепорт и слышим бесконечное “Мухтарам, Мухтарамович, Мухтарамов“.
Много ли или мало 25 млрд. дол.? Это практически все Золото-Валютные Запасы Узбекистана скопленные за 29 лет.
Иff Купидоноff
Отлично входим в мировой кризис. Отдавать то кто будет?