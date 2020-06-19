Объем совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 апреля составил 25,1 млрд долларов, увеличившись с начала года на 2,8%, или на 692 млн долларов. Такие данные приводит в квартальном обзоре платежного баланса страны Центральный банк.





Государственный долг составил 16,2 млрд долларов, долг частного сектора — 8,9 млрд долларов (вместе они формируют совокупный внешний долг).

В январе-марте госдолг также сохранил тенденцию роста. «Данный процесс объясняется привлечением новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, и финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов», — объяснил ЦБ.

За три месяца долг государственного сектора прибавил 385 млн долларов. При этом, на фоне глобальной пандемии рыночная стоимость суверенных облигаций Узбекистана снизилась в результате понижения биржевых котировок на фондовых рынках, отметил регулятор.

Задолженность частного сектора выросла на 307 млн долларов, преимущественно, за счет увеличения объемов заимствования банками.





По итогам I квартала госдолг погашен на 225 долларов: 132 млн долларов — по основному долгу, 93 млн долларов — по процентам.

Выплаты по частному внешнему долгу составили 258 млн долларов по основному долгу и 53 млн долларов по процентам.