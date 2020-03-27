Объем совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 января 2020 года составил 24,4 млрд долларов, увеличившись по отношению к началу 2019 года на 40,9%, или на 7,1 млрд долларов. Такие данные приводит в годовом обзоре по платежному балансу Центральный банк (PDF).

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Увеличение госдолга в минувшем году Центробанк объясняет привлечением новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов.

Увеличение задолженности в течение 2019 года в основном приходилось на государственный сектор (5,7 млрд долларов), из которых 1 млрд — международные облигации.

Задолженность частного сектора выросла на 1,4 млрд долларов в результате увеличение объемов заимствования банками и другими секторами экономики.

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За 2019 год частный сектор привлек заимствований на общую сумму 2,8 млрд долларов. Привлекали заимствования, в основном, банки — 2,1 млрд долларов, предприятия нефтегазового и энергетического сектора — 208,2 млн долларов, текстильной отрасли — 131 млн долларов и предприятия других секторов экономики — 391,2 млн долларов.

В минувшем году государство погасило свой основной долг и проценты на сумму 451,5 млн долларов и 294,7 млн долларов соответственно. Выплаты по частному внешнему долгу составили 1,5 млрд долларов по основному долгу и 411,8 млн долларов по процентам.

При этом предприятия нефтегазового и энергетического, а также банковского секторов продолжают осуществлять наибольший объем платежей как по основному долгу, так и по процентам, отмечает Центробанк.