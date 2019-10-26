Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 октября подписал постановление, которым отменено решение о передаче в доверительное управление российской компании «Прогресс Гор Тех» пакета акций «Узбекистон темир йуллари» в уставном капитале «Узбекугля» в размере 45%. Это было предусмотрено мартовским постановлением президента о повышении эффективности управления АО «Узбекуголь».

Название компании «Прогресс Гор Тех» в документе заменено словами «доверительный управляющий», а «Дорожная карта» по повышению эффективности деятельности «Узбекугля» в рамках доверительного управления отменена.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц России, ООО «Прогрессгортех» (написание именно такое) было зарегистрировано в Москве в октябре прошлого года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Генеральным директором компании указан Вадим Михайлович Фалько, учредителем — Николай Геннадьевич Емельянов. Основной вид деятельности — «Деятельность холдинговых компаний».

«Узбекуголь» (вместе с предприятием «Шаргунькумир») в июле 2017 года постановлением главы государства был передан в состав «Узбекистон темир йуллари». В ноябре того же года был преобразован в унитарное предприятие.