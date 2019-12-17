Ташкентский зоопарк перейдет в доверительное управление компании Wildlife Care, говорится в постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 13 декабря.

Как отмечается в документе, Ташкентский зоопарк является убыточной государственной организацией и не соответствует современным международным стандартам предоставления услуг. За последние три года на содержание зоопарка из госбюджета было выделено в общей сложности 22,7 млрд сумов.

Для рационального использования бюджетных средств, сокращения государственного участия и повышение качества услуг ГП «Ташкентский зоопарк» реорганизуется в ООО «Ташкентский зоопарк» и передается в доверительное управление OOO Wildlife Care. Компания была зарегистрирована 12 июля 2019 года с уставным фондом в 10 млн сумов. Её учредителями являются Falcon Hunting Solutions (95%) и физическое лицо — Абдулла Алиходжаев (5%).

Компания Falcon Hunting Solutions оказывает содействие в охране биологического разнообразия, сохранении и воспроизводстве редких видов диких животных, а также в развитии экологического и охотничьего туризма в Узбекистане, включая трофейной охоты.

Wildlife Care в рамках инвестиционных обязательств должна вложить в развитие зоопарка 5 млн долларов в течение первых пяти лет, увеличить видовой состав животных, построить новые и реконструировать действующие вольеры, организовать центр реабилитации для животных и учебный центр повышения квалификации для сотрудников зоопарка, внедрить современные аудио- и видеовизуальные технологии

Если управляющая компания полностью выполнит требования соглашения, договор с ней может быть продлен на срок до 30 лет.

Постановлением также утверждена концепция по комплексной модернизации и улучшению инфраструктуры Ташкентского зоопарка. Она предусматривает увеличение разнообразия животных, покупку белого медведя, носорога, шимпанзе, пингвина, жирафа, антилопы, зебры, байкальского тюленя, уникальных животных из Международной красной книги и Красной книги Узбекистана, а также сохранение и развитие эндемичных видов животных в стране и развитие исследовательской деятельности в этой области.

Концепцией намечены изменение ландшафтного дизайна зоопарка, создание его новой айдентики (логотип, указатели, знаки, информационное табло), реконструкция здания ветеринарии зоосада, создание центра реабилитации животных, оснащенного современным оборудованием.

Планируется внедрение единой платежной системы для посетителей, строительство и реконструкция вольеров для животных в соответствии с международными стандартами, а также создание учебного центра по повышению квалификации для сотрудников зоопарков в Узбекистане и за рубежом.

Чтобы обеспечить прозрачный механизм реализации стратегии развития зоопарка, предусмотрено создание общественного совета из числа работников зоопарка, биологов, волонтеров, зоозащитников и журналистов.

Срок реализации концепции составит 30 лет. На первом этапе (2020−2021 годы) будут осуществлены всесторонний анализ состояние зоопарка, определение приоритетных объектов для реконструкции, подготовка проектно-сметной документации, привлечение международных экспертов и другие мероприятия.

На втором этапе (2021−2022 годы) запланированы мероприятия по популяризации зоопарка, утверждение и реализация стратегии поэтапной реконструкции объектов. Третий этап (2022−2024 годы) — завершение строительных работ и других запланированных мероприятий. Четвертый этап (2024−2049 годы) — улучшение качества услуг и расширение территории при необходимости.

В 2024 году Ташкентский зоопарк будет отмечать свое 100-летие. В мае сообщалось, что к проекту развития зоопарка, помимо Falcon Hunting Solutions, планируется привлечь специалистов зоопарка «Аль-Айн» из ОАЭ.

В мае 2016 года правительство утверждало концепцию развития Ташкентского зоологического парка на 2016−2020 годы.