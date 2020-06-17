Число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса за 17 июня выросло на 189 (днем ранее — 230) и достигло 5682, сообщило Министерство здравоохранения.

Из общего числа новых случаев за день 169 выявлено в карантинных учреждениях, 13 — среди населения (из них 5 — в Ташкенте, 3 — в Бухарской области, 3 — в Ташкентской области и 2 — в Сурхандарьинской области), оставшиеся 7 — среди водителей грузовиков международных перевозок.

Число вылечившихся от коронавируса достигло 4131, в течение дня было выписано 35 человек, из которых 31 — в Ташкенте, 4 — в Самаркандской области.

На лечении находится 1532 человека, состояние 12 из них тяжелое.



