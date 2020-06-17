В сети магазинов MEDIAPARK открылась выделенная зона с официальной продукцией Apple. Она находится в филиале MEDIAPARK «Караташ» и представляет собой внушительный шоурум площадью 100 кв. м, где каждый сможет найти для себя подходящее устройство.





Одним из главных нововведений магазина является специальная секция для консультации, обучения и возможности ознакомления с продуктом.





Здесь каждый покупатель может протестировать все новинки американской корпорации, получить ответы на интересующие вопросы, настроить свое устройство Apple и сравнить между собой характеристики товаров.





В магазине можно найти передовую технику Apple на любой вкус — от iPad Air, iPad Pro и iPhone 11 Pro до ультратонкого iMac и MacBook Pro Retina.





Один из критериев авторизованного реселлера, предъявляемых к партнерам Apple, — продажи только сертифицированных продуктов. Поэтому владельцы официальной продукции Apple имеют право на бесплатное техническое обслуживание в течение гарантийного срока.

Также на официальную продукцию распространяется целый ряд программ по бесплатной замене комплектующих и устройств целиком.

Адрес MEDIAPARK «Караташ»: ул. Караташ, 11А

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана

Сайт: mediapark.uz

Instagram: @mediapark_uzb

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