В сети магазинов MEDIAPARK открылась выделенная зона с официальной продукцией Apple. Она находится в филиале MEDIAPARK «Караташ» и представляет собой внушительный шоурум площадью 100 кв. м, где каждый сможет найти для себя подходящее устройство.
Одним из главных нововведений магазина является специальная секция для консультации, обучения и возможности ознакомления с продуктом.
Здесь каждый покупатель может протестировать все новинки американской корпорации, получить ответы на интересующие вопросы, настроить свое устройство Apple и сравнить между собой характеристики товаров.
В магазине можно найти передовую технику Apple на любой вкус — от iPad Air, iPad Pro и iPhone 11 Pro до ультратонкого iMac и MacBook Pro Retina.
Один из критериев авторизованного реселлера, предъявляемых к партнерам Apple, — продажи только сертифицированных продуктов. Поэтому владельцы официальной продукции Apple имеют право на бесплатное техническое обслуживание в течение гарантийного срока.
Также на официальную продукцию распространяется целый ряд программ по бесплатной замене комплектующих и устройств целиком.
Адрес MEDIAPARK «Караташ»: ул. Караташ, 11А
Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана
Сайт: mediapark.uz
Instagram: @mediapark_uzb
Facebook: fb.com/mediapark.uz
Telegram: t.me/mediapark_uzb
На правах рекламы.