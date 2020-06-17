Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 17 июня выросло на 68 и достигло 5561, сообщило Министерство здравоохранения.

62 новых случая выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре в Ташкентской области, 6 случаев — в Сурхандарьинской области (4 — у граждан, контактировавших с заболевшими, 2 — среди населения).

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 4096. Лечение проходят 1446 пациентов, из них 13 — в тяжелом состоянии.