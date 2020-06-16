Из Фонда реконструкции и развития на проекты в сфере услуг выделяется 100 млн долларов, или более 1 трлн сумов кредитных ресурсов. Соответствующее постановление 16 июня подписал президент Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

По данным Министерства юстиции, кредиты будут выделяться коммерческим банкам сроком на 7 лет, включая трехлетний льготный период с процентной ставкой на 4% ниже основной ставки Центрального банка, что сейчас составляет 15%.

Кредиты могут быть направлены на создание и оснащение предприятий, в особенности ведущих деятельность в сфере бытового обслуживания, образования, медицины, информационных технологий и других востребованных сферах. Они выделяются предприятиям по основной ставке Центрального банка в размере до 1 млрд сумов.

Не менее 20% средств кредита будет выделено женщинам и молодым предпринимателям, отмечает Минюст.

Кроме того, для 67 видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица, кредиты будут выделяться в рамках программы «Каждая семья — предприниматель».

На совещании по вопросам развития сферы услуг и внутреннего туризма под председательством президента Шавката Мирзиёева 16 июня отмечалось, что сфера услуг является одним из основных источников занятости как в городах, так и в сельской местности. Ее доля в валовом внутреннем продукте страны составляет 35%. По оценке Международной организации труда, прирост индустрии услуг на 1% позволит сократить число бедных на 1,5%.

Как отмечалось на мероприятии, возможности сферы услуг в Узбекистане не используются в полной мере, недостаточно развиты такие услуги, как ремонт бытовой техники, химическая чистка, компьютерный дизайн, бухгалтерия, реклама и платное медицинское обслуживание. В сфере услуг может быть создано еще не менее 160 тысяч рабочих мест.

«В настоящее время в городе Ташкенте, Бухарской, Навоийской и столичной областях работает 21 молодой программист-фрилансер. Эти специалисты за год экспортируют услуги на 50 тысяч долларов и входят в топ 3 процента рейтинга Top Talent», — пишет пресс-служба президента. Глава государства отметил важность поддержки талантливой молодежи и создания условий для обучения населения оказанию современных услуг.

Заместителю премьер-министра поручено разработать совместно с хокимами программу развития сектора услуг в каждом районе и городе. Вместе с тем поставлена задача упорядочить данную сферу, привести ее методологию и статистику в соответствие с международными стандартами.