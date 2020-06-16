Мирабадский районный административный суд Ташкента прекратил админитративное дело в отношении водителя из Чирчика, которому был назначен штраф за нарушение правил борьбы с эпидемиями, следует из решения суда от 27 мая, опубликованного на сайте Верховного суда.

13 мая водитель автомобиля Lada 2103 А. М. из Чирчика прибыл в Мирабадский район. Из-за отсутствия разрешительного стикера сотрудники санитарно-эпидемиологическго надзора оформили административный протокол и назначили штраф в 4,46 млн сумов за нарушение части 2 статьи 54 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил борьбы с эпидемиями). Машина была помещена на штарфплощадку.

Мужчина признал вину, но заявил, что прибыл в Мирабадский район из-за отсутствия необходимого лекарства в Чирчике. Он планировал купить «Конвулекс» (вальпроевая кислота) своему брату, который является инвалидом второй группы и страдает от тяжелой формы паралича. А. М. попросил суд учесть этот факт и снизить размер штрафа.

Судья Сухроб Юлдошев изучил материалы дела и не обнаружил признаков нарушения водителем части 2 статьи 54 КоАО. Суд учел решение Специальной республиканской комиссии и прекратил административное дело.

Кроме того, как сообщает Kun.uz, удержание автомобиля А. М. на штрафстоянке признано незаконным.

Согласно статье 291 КоАО, задержание и досмотр транспортных средств производятся органами (должностными лицами), уполномоченными на то законодательством, до устранения причины задержания и рассмотрения дела об административном правонарушении. Но в статье 54 кодекса за указанное правонарушение не предусмотрено помещение автотранспортного средства на штрафстоянку ни органами внутренних дел, ни сотрудниками санэпиднадзора, отмечает издание.

Инспектор УБДД Ш. А. и сотрудник санэпиднадзора Мирабадского района Д. А. поместили автомобиль на штрафплощадку, нарушив вышеуказанную норму. Водитель потратил дополнительные денежные средства и время, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки. В результате были нарушены его право и законные интересы, следует из сообщения.

Суд объяснил А. М. порядок восстановления его прав и возмещения материального и морального ущерба. Судья также внес представление в УБДД ГУВД Ташкента и Ташкентский городской центр санитарно-эпидемиологического надзора, чтобы в будущем предотвратить повторение таких случаев.

Ранее депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса указывали, что временное задержание автомобиля по статье 54 КоАО является нарушением законодательства.

«Помещать автомобили на штрафстоянку за нарушение правил карантина — это незаконно. Есть еще и дневная плата за стоянку. Почему-то на это пытаются закрыть глаза. Кодекс — это закон. Постановления, поручения, приказы — не выше закона», — отмечал депутат Расул Кушербаев.

Депутат Кадыр Джураев заявлял, что в законодательстве за каждое правонарушение предусмотрено одно наказание, и двойное наказание — в виде штрафа и задержания автомобиля — нарушает принцип справедливости.

«Насколько правильно еще больше осложнять жизнь наших соотечественников в период карантина, когда они остались без работы и не имеют дохода? Не закручиваем ли мы гайки? Разве это не станет еще большим бременем для наших граждан, страдающих от карантина?!» — отмечал он в апреле.