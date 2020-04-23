17 апреля МВД опубликовало на своей странице в YouTube видеоролик под заголовком «Босар-тусарини билмаган депутат» («Зазнавшийся депутат»). В сообщении отмечалось, что в последнее время встречаются случаи, когда депутаты не выполняют законных требований сотрудников правоохранительных органов и, пользуясь своей неприкосновенностью, злоупотребляют должностью.

По данным ведомства, в Коканде произошло два инцидента, связанных с невыполнением депутатами законных требований сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, 13 апреля на сайте газеты «Халк сузи» вышла статья «Автомобили врачей тоже помещают на штрафстоянку? Депутат прокомментировала ситуацию». В пресс-службе МВД считают, что депутат сделала выводы на основе непроверенной и неизученной информации.

На видео продемонстрирован случай с депутатом, который не оформил полис обязательного страхования, в результате чего «автомобиль должен был быть помещен на штрафстоянку».

МВД в своей записи также показало инцидент, произошедший 15 апреля с депутатом кенгаша народных депутатов Намангана Толибжоном Мухаммадиевым. Он вместе со знакомым на своем автомобиле Matiz возвращался из Янгикургана в Наманган. Его остановили на посту «Кизилкуприк».

«Депутат не выполнил законные требования старшего инспектора профилактической группы УВД майора Ильхомжона Абдурахмонова, вышел из автомобиля и ударил его по руке. В результате был поврежден телефон, выпавший из руки инспектора профилактики», — говорится в сообщении.

Далее на записи идут несколько кадров, на которых слышно, как депутат говорит: «Ты не вмешивайся», «Я депутат городского кенгаша, ни у одного из вас нет полномочий…», «Сними форму», «Я не спущусь вниз перед вами, почему я должен спуститься вниз», «Я не бедный, денег достаточно». Затем Толибжона Мухаммадиева берут за руки и ведут к автобусу.

Пресс-служба МВД отмечает, что после этого инспектор УБДД Хусанбой Зиёвуддинов пытался успокоить депутата, но тот сорвал у него погоны и служебный знак и бросил их на землю.

«Возможно, и это входит в неписанные полномочия депутатов… Депутат избирается народом. Возможно, именно этот сотрудник [МВД] проголосовал за этого депутата. Что могут ожидать избиратели от депутата, который так относится к представителю власти?» — задается вопросом МВД.

При демонстрации инцидентов МВД приводит выдержки из законов о полномочиях депутатов.

Прокуратура Намангана 16 апреля возбудила уголовное дело по части 2 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и начала следствие.

«Оценка действий депутата, а не гражданина»





18 апреля депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции Либерально-демократической партии Расул Кушераев заявил, что на видеозаписи МВД слово «депутат» использовалось минимум 13 раз. По его словам, на видео депутаты преподносятся не как граждане, а правонарушения оцениваются как действия депутатов.

«Кажется, МВД наладило эффективную систему пропаганды в освещении правонарушителей не как граждан, а в соответствии с их положением и уровнем в обществе. Я думаю, что в ближайшее время появятся такие видеоролики, как зазнавшийся предприниматель, прокурор, хоким, налоговик, милиционер, если, конечно, будет равенство и не будет разделения. Поскольку каждый человек может совершать ошибки. Посмотрим», — написал он.

Парламентарий не оправдывает действий депутатов из Ферганской долины и считает такое отношение к сотрудникам правоохранительных органов неприемлемым. Но Расул Кушербаев указывает на попытку дать негативную оценку депутатам всех уровней при демонстрации инцидента МВД.

«Самое интересное, зачем нужно было добавлять отношение депутата Олий Мажлиса в защиту врачей, опубликованное на сайте газеты „Халк сузи“, в совсем неподходящее место? Это же разные случаи», — отметил он.

Расул Кушербаев попытался доказать правильность слов коллеги из Законодательной палаты, которая сообщила, что несколько врачей во время передвижения на личном автомобиле были остановлены сотрудниками ОВД, а их машины отправлены на штрафплощадку. Аналогичные обращения поступили и в партию «Адолат».

Депутат отметил, что в статье 291 Кодекса об административной ответственности определены основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств, но там не указано, что за нарушение требований статьи 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) можно временно задерживать автомобиль.

«Из этого выходит, что помещать автомобили на штрафстоянку за нарушение правил карантина — незаконно. Есть еще и дневная плата за стоянку. Почему-то на это пытаются закрыть глаза. Кодекс — это закон. Постановления, поручения, приказы — не выше закона», — подчеркнул он.

По его словам, если он потребует предотвратить нарушение законодательства в этом вопросе, то на него «навесят флаг популиста, противника политики или карантина».

«Такими лживыми словами меня превратят во врага и сообщат об этом руководителям: я против всех, непонимающий, плохой депутат. Не так ли? В качестве депутата я тоже требую этого — пусть все соблюдают закон. Поскольку несоблюдение законных требований депутата сотрудником ОВД тоже может повлечь ответственность и привести к нарушению прав граждан», — сказал Расул Кушербаев.

«Полное видео — без монтажа»

Депутат Законодательной палаты, член УзЛиДеП Дониёр Ганиев опубликовал копию письма министру внутренних дел Пулату Бобожонову, которое включило предложения 21 парламентария.

В нем депутаты потребовали представить общественности полное видео (без монтажа) инцидента, записанное на бодикамеру инспектора УБДД. Они также попросили рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности сотрудников пресс-службы МВД, если при подготовке и обнародовании видеоматериала допущены предвзятость и однобокость, и объявить об этом общественности. Кроме того, для итогового обсуждения вопроса депутаты призвали предоставить информацию со стороны МВД в Законодательную палату.