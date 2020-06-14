Председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Сената Олий Мажлиса Кутбидин Бурханов прокомментировал действия сотрудников органов внутренних дел в Андижане и раскрыл дела, связанного с пытками жителя города, который впоследствии скончался. Заявление сенатора «Газете.uz» озвучили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Как мы сообщали ранее, житель Андижана А. Абдукаримов скончался в больнице спустя 13 дней после того, как побывал в административном здании ОВД города. Отмечалось, что сотрудники отдела уголовного розыска применили насилие, опасное для здоровья и жизни, незаконно удерживали пострадавшего, в результате чего был нанесен серьезный ущерб его правам и законным интересам. В отношении трех сотрудников возбуждено уголовное дело по статьям 206 (превышение власти или должностных полномочий), 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) и 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) Уголовного кодекса. Обвиняемые заключены под стражу.

По словам Кутбидина Бурханова со ссылкой на результаты служебной проверки, гражданин А. Сотволдиев обратился в органы внутренних дел с заявлением принять законные меры в отношении А. Абдукаримова, который не возвращает его драгоценный камень. Сотрудники отдела уголовного розыска ОВД Андижана старшие лейтенанты Ф. Хусанбоев, Э. Райижанов и К. Кадиров самовольно провели проверку, заявляет сенатор.

29 мая Ф. Хусанбоев и Э. Райижанов прибыли в дом А. Абдукаримова в махалле Навруз города Андижана, забрали его в административное здание ОВД и оказывали на него психологическое и физическое давление. Пострадавшего незаконно удерживали до 6:00 30 мая и нанесли серьезный ущерб его здоровью, а также правам и законным интересам, указал глава комитета.

В результате А. Абдукаримов без сознания и с травмами был госпитализирован в Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП), где он, несмотря на оказанную медпомощь, скончался 11 июня.

Кутбидин Бурханов отметил, что Комитет по вопросам обороны и безопасности Сената во время проверки 25 мая указывал на ряд негативных случаев в деятельности органов внутренних дел Андижана, а также поднимал вопрос о соответствии занимаемой должности начальника УКД ОВД подполковника Садыка Усманова.

«Комитет по вопросам обороны и безопасности Сената решительно осуждает подобные случаи и требует принятия конкретных мер по предупреждению преступности в будущем», — говорится в сообщении.

Сенатор подчеркнул, что комитет взял ситуацию в Андижане взята под контроль, и сделает все возможное, чтобы добиться справедливости и предотвращения подобных трагедий.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что старшие лейтенанты Ф. Хусанбоев, Э. Райижанов и К. Кадиров, а также начальник УКД ОВД Андижана Садык Усманов и отдела внутренних дел №4 УКД ОВД подполковник П. Мамажонов освобождены от должностей.

Кроме того, 19 руководителей и сотрудников привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

«Ни один сотрудник, который предает такой священный долг, как защита прав человека, не будет прощен. По данному случаю компетентные органы проведут справедливое расследование и обеспечат верховенство закона и неизбежность наказания за преступление», — говорится в сообщении.