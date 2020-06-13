Генеральная прокуратура Узбекистана по запросу «Газеты.uz» прокомментировала видеозапись в социальных сетях, на которой девушка показывает телесные повреждения своего брата, лежащего в больничной койке. В описании к видео отмечалось, что мужчина получил травмы после посещения органа внутренних дел Андижана.

По данным Генпрокуратуры, 30 мая в Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) поступил с телесными повреждениями житель Андижана А. Абдукаримов.

Городская прокуратура по данному факту провела доследственную проверку и возбудила уголовное дело в отношении сотрудников отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Андижана по части 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий) и другим статьям Уголовного кодекса.

Сообщается, что в рамках рассмотрения заявления сотрудники отдела уголовного розыска ОВД доставили А. Абдукаримова в административное здание ОВД, применили насилие, опасного для здоровья и жизни, незаконно удерживали его, в результате чего был нанесен серьезный ущерб его правам и законным интересам.

Из-за ухудшения здоровья пострадавший был доставлен в филиал РНЦЭМП из отдела внутренних дел.

В рамках следственных действий 1 июня в отношении трех сотрудников ОВД возбуждено уголовное дело по статьям 206 (превышение власти или должностных полномочий), 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) и 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) Уголовного кодекса. Обвиняемые заключены под стражу.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 11 июня А. Абдукаримов скончался в больнице, сообщили «Газете.uz» в ведомстве.