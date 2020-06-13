Узбекистан направил официальную заявку на получение статуса страны-бенефициара «Генеральной системе преференций плюс» Евросоюза («ГСП+»), сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

«Включение республики в список стран-бенефициаров „ГСП+“ даст возможность существенно нарастить объемы экспортных поставок в ЕС и увеличить конкурентоспособность отечественных товаров на европейском рынке», — отметили в МИВТ.

Сейчас Узбекистан пользуется базовой Генеральной системой преференций (ГСП), по которой может экспортировать в страны ЕС порядка 3000 товаров без взимания таможенных пошлин и 3200 позиций — по сниженным ставкам.

Если Узбекистан получит односторонние тарифные преференции в рамках «ГСП+», то количество товарных позиций, которые узбекские производители смогут экспортировать в Евросоюз, вырастет до 6200.

Согласно требованиям европейской стороны, для получения преференций «ГСП+» заинтересованная страна должна выполнить определенные условия, в том числе ратифицировать и эффективно выполнять 27 международных конвенций, среди которых 16 — в области прав человека и основных трудовых стандартов и 11 — в сфере охраны окружающей среды и эффективного управления.

МИВТ совместно с соответствующими министерствами и ведомствами завершили работу по выполнению этих условий. В частности, Узбекистан присоединился ко всем 27 международным конвенциям, подготовлены и направлены развернутые ответы на представленный органами ЕС вопросник по оценке выполнения страной обязательств, принятых в рамках ратифицированных конвенций. В апреле и мае также прошла серия встреч в формате видеоконференций с должностными лицами и экспертами Евросоюза.