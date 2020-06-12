Два сотрудника компании «Сувсоз» погибли при проведении профилактических работ системы водоснабжения в Яккасарайском районе 12 июня примерно в 9:00, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Рабочие — Х. Б. и Х. Н. — спустились в коммуникационный колодец на Малой кольцевой автомобильной дороге напротив кафе «Сазанчик», где предположительно отравились ядовитыми газами и скончались.

Пытавшийся спасти их 42-летний Х. Р. с признаками отравления ядовитыми газами был доставлен в больницу. О происшествии на 103 сообщили очевидцы произошедшего. Причины происшествия устанавливаются.