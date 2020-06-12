Узбекско-Корейский международный университет в Фергане реализует три проекта на 11,9 млн долларов, сообщили «Газете.uz» в вузе в рамках пресс-тура корреспондентов частных интернет-изданий по Ферганской области.

Первый проект — строительство здания университета — уже реализован. Вторым проектом станет строительство семиэтажного здания с аудиториями для практических занятий, электронной библиотеки и столовой. В рамках третьего проекта университет откроет четыре детских сада в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях.

Показатель охвата молодежи высшим образование в Ферганской области — 27,7%. Нажмите для увеличения.

В университете работают 27 преподавателей, из которых 12 — специалисты из Южной Кореи. Их число планируется увеличить до 57, в том числе из Южной Кореи — до 30.

В 2019/2020 учебном году вуз принял 702 студента на 7 факультетов (общее число мест — 720). В новом учебном году планируется увеличить число факультетов до 11 (в следующем — до 16), а студентов — до 1040 (1640). В 2023 году ожидается открытие магистерской и докторской программ.

Представители университета утверждают, что выпускники смогут устроиться на работу в корейские компании в Узбекистане и в самой Республике Корея (например, Samsung, LG, Hyundai и другие), а также в научно-исследовательские учреждения и государственные органы.

Вуз предоставляет образование по гуманитарным и технико-инженерным специальностям. В частности, преподаются управление туризмом, дошкольное образование, менеджмент и компьютеризированный бухгалтерский учет, корейский язык и литература. Учреждение также готовит квалифицированных специалистов в области машиностроения, автомобильного инжиниринга, электротехники и электроники, архитектурного проектирования, компьютерной инженерии, энергетики и химического машиностроения.





Цена контрактного обучения по гуманитарным направлениям составляет 3000 долларов, по направлению инжиниринга — 3300 долларов. На стоимость контракта также влияет выбор программы: «3+1» (3 года обучения в Узбекистане, 1 год — в Республике Корея) или «2+2».

Обучение проводится на узбекском, английском и корейском языках. Из 702 поступивших в первый год студентов 80% составляют жители Ферганской долине, 20% — жители других регионов и стран.

Фото: Пресс-служба президента.

Проректор университета Ю Жонг Хва в беседе отметила, что в вузах Узбекистана слишком мало практики. По ее словам, это даже подчеркнул президент Шавкат Мирзиёев во время визита в университет в начале месяца.

«У нас на первых курсах преподают общие предметы, повторяют школьную программу. Молодежь таким образом упускает год своей жизни, даже теряет интерес к учебе. По-другому обстоят дела в развитых странах, где уже с первого года приступают к дисциплинам по специальности, и практике отводится важное место. Разницу в результате показывает сама жизнь», — сказал глава государства.

Президент поручил должностным лицам пересмотреть систему высшего образования Узбекистана, изучив учебные программы южнокорейских университетов, и максимально ориентировать студентов практической составляющей.





Ю Жонг Хва также рекомендовала отечественным вузам быстрее перейти на кредитную систему обучения. Кроме того, проректор отметила, что в Узбекистане «слишком много ненужных предметов, что не позволяет получить глубокие знания по своей специальности».





Проректор по внешним связям университета Дилфуза Умрзакова подчеркнула, что в университете нет требований ко внешнему виду и форме студентов. «У нас в этом смысле есть свобода», — отметила она.