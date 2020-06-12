Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 12 июня выросло на 78 и достигло 4819, сообщило Министерство здравоохранения.

66 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 5 случаев — в Сырдарьинской области (из них 4 — у контактировавших с заболевшими и 1 — у водителя грузовика), 5 случаев — в Бухарской области и 2 случая — в Ургутском районе Самаркандской области среди населения.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3637. Лечение проходят 1163 пациента, из них 12 — в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом.