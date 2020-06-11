Центр агроуслуг, работающий по принципу «одно окно», откроется в Ферганском районе Ферганской области в начале 2021 года, сообщили «Газете.uz» в Министерстве сельского хозяйства Узбекистана. Первый центр такого рода в стране создается в рамках внедрения системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве (AKIS) в соответствии со Стратегией развития сельского хозяйства на 2020−2030 годы.

Ожидается, что центр объединит 55 организаций, в том числе государственные органы, ассоциации, компании и другие структуры. В нем на условиях государственно-частного партнерства будет оказываться свыше 500 услуг, включая 40 новых.

В их числе — геоинформационные услуги, служба дронов, международная сертификация, фитосанитарные, ветеринарные, банковские, страховые, маркетинговые и лизинговые услуги, продажа семян, саженцев и молодняка скота и другое. Центр разместится на площади 5 га, стоимость строительства оценивается в 5 млн долларов.





Изображение: Минсельхоз.

В центре будут работать 15 научно-исследовательских институтов, свыше 30 местных и зарубежный агрокомпаний и современные лаборатории, проводящие 5 видов исследований, в их числе — анализ почвы, воды и фитосанитарного риска.

«По многим направлениям у нас появляются новые технологии, инструменты и методы выращивания сельхозпродукции. Исходя из этого появляются новые услуги. К сожалению, существующая система сегодня в Узбекистане не полностью отвечает требованиям фермеров. Очень много вопросов не решается», — рассказал «Газете.uz» начальник управления реализации Стратегии развития сельского хозяйства Минсельхоза Шухрат Аманов.





Источник: Минсельхоз. Нажмите для увеличения.

Он отметил, что многие сельскохозяйственные организации сейчас работают разрозненно, взаимодействие между структурами слабое. «Концепция Центров агроуслуг включает в себя и улучшение качества существующих услуг, предоставляемых сельхозорганизациями, и привлечение частного сектора», — подчеркнул Шухрат Аманов.

По его словам, в подобных центрах будет проводиться демонстрация новых технологий и услуг, таких как, например, интенсивное садоводство и животноводство. Фермеры здесь же смогут заключать контракты на получение этих услуг.





Источник: Минсельхоз. Нажмите для увеличения.

«Представители науки будут работать совместно с центрами агроуслуг. Это такой целый цикл взаимодействия между фермерами, центрами и научно-исследовательскими институтами», — добавил Шухрат Аманов.

Центр агроуслуг в Фергане — пилотный проект, в дальнейшем планируется открытие подобных центров во всех регионах страны.