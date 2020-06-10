Кухня занимает особое место в жизни каждого успешного человека. Ведь еда, которую он употребляет, должна соответствовать сразу нескольким параметрам: быть не просто вкусной и питательной, но и дарить силы для дальнейших свершений.

Для приготовления безупречного блюда, в первую очередь, нужно правильно хранить продукты. Именно для этого созданы премиальные холодильники Avalon.

Новый холодильник Avalon AVL-RF 56 WC Multi-door обладает изысканным дизайном, высокой функциональностью и эргономичностью. Он органично дополнит кухню и придаст интерьеру особенную роскошь.





Параметры

Multi-door-холодильники Avalon предоставляют еще больше удобств для хранения продуктов. Благодаря разделенной холодильной камере можно комфортно хранить разные типы продуктов в специальных холодильных отсеках. Общий объем холодильной камеры составляет 290 л.

Холодильники Avalon оснащены светодиодами, которые освещают внутреннее пространство и помогут легко найти нужный продукт. Морозильная камера новых холодильников расположена снизу и так же поделена на две части. Объем морозильной камеры составляет 142 л, чего достаточно для заморозки продуктов на большую семью.

Холодильник Avalon оборудован системой размораживания No Frost. Система No Frost полностью освободит от утомляющего процесса разморозки, ведь лед в камерах не образовывается. Помимо комфортного пользования и эстетики, система имеет также практическое преимущество: из-за отсутствия льда холодильник служит гораздо дольше и реже выходит из строя.

Система охлаждения Multi Air Flow

Холодильник Avalon оснащен системой многопоточного охлаждения Multi Air Flow. Теперь на каждую полку отведен отдельный холодный воздушный поток, что позволяет равномерно охлаждать все продукты внутри.

Воздушные потоки достигают даже наиболее укромных уголков холодильника и поддерживают одинаковую температуру во всех камерах. Что это дает? Продукты никогда не примерзнут к задней стенке холодильника, как это было раньше. Кроме того, из-за отсутствия перепадов температуры продукты хранятся гораздо дольше, куда бы их ни положили.





Преимущества

Новый холодильник Avalon оснащен сенсорным дисплеем. Там же можно посмотреть установленный режим и температуру. Холодильник имеет несколько режимов охлаждения. Если нужно срочно охладить напитки, например к приходу гостей, то для этого есть функция суперохлаждения. Также имеется режим суперзаморозки продуктов в морозильной камере. Кроме того, в жаркие дни можно воспользоваться ледогенератором.

Еще одной приятной функцией является сигнал открытой двери Alarm. Если вдруг дверь не закроется, холодильник подаст сигнал и предотвратит снижение эффективности охлаждения.





Холодильники Avalon — это роскошь, созданная специально для потребителей. Avalon — это материальное отображение успеха своего владельца.

Дополнительную информацию можно получить по номеру: (+998) 91−144−99−00.

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