«Умные» дома бывают не только на Западе — ташкентские девелоперы также предлагают жильцам подобный функционал. Но что именно представляет из себя эта концепция и как она может сделать жизнь новоселов комфортнее?

«Умный дом» — это система установленных в квартире электронных устройств и датчиков, которые соединены между собой посредством беспроводной связи и делают повседневную жизнь в новом доме еще комфортнее.

С помощью современных технологий можно обезопасить квартиру от взлома и чрезвычайных ситуаций, таких как пожар или затопление. Они также помогают сэкономить ресурсы и сделать будни продуктивнее с помощью голосовых помощников и автоматической регулировки уровня света, температуры и влажности в помещении.

Вся система контролируется через приложение или вручную, поэтому пользоваться ею удобно не только взрослым, но и пожилым и детям.





Полная безопасность семьи в «умном доме»

В квартире устанавливается несколько датчиков и устройств, призванных оберегать всех членов семьи. Например, противопожарные датчики срабатывают при повышении температуры в помещении, а установленные под сантехникой приборы регистрируют протечки. Датчики открытия входной двери защитят от взлома, а интеграция с домофоном и шлагбаумом во дворе поможет быть в курсе всех визитов. Подобная система позволяет всегда быть спокойным за детей или родителей, находящихся в квартире, а также обезопасить свое имущество.





Легкий контроль инженерных систем и экономия ресурсов

Отключение света, протечка трубы — любые неполадки в работе инженерных систем сразу же становятся известны хозяину через уведомление в приложении. Кроме того, система «умного дома» поможет отключить электропитание, если никого нет дома, тем самым поможет сэкономить ресурсы и не переживать из-за невыключенной плиты или утюга.





Комфортная жизнь в автоматизированном пространстве

Выключить свет во всем доме, снизить температуру или закрыть шторы одним нажатием кнопки — все это становится возможным при установке системы «умный дом» в квартире. Управление отоплением, электрокарнизами штор, освещением, домофоном может осуществляться через приложение или еще удобнее — с помощью голосовых помощников от различных производителей.

«Алиса» или Google также помогут найти любую информацию в интернете, заказать такси или сделать музыку громче при установленной аудиосистеме «мультирум», превратив домашние будни в приятное и продуктивное времяпрепровождение.

«Умный дом» — это удобная и доступная система для каждого дома, позволяющая обезопасить свою семью и имущество, контролировать все системы коммуникаций и наслаждаться каждым днем, проведенным в новой квартире.

На правах рекламы.