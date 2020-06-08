В крупнейших городах Казахстана 6 июня прошли акции протеста, анонсированные оппозицией.

Демонстрации проходили в день вступления в стране в силу нового закона о митингах, который предусматривает переход от разрешительного к уведомительному порядку проведения массовых мероприятий.

Как сообщает Euronews, протестующие требовали провести кредитную амнистию, запретить продажу земли иностранцам и выступили против экономической экспансии Китая в стране.

Участники акций также призывали освободить из-под стражи политических активистов, отмечает местное издание Informburo.kz.

По данным Euronews, в результате протестов были задержаны свыше 100 человек по всей стране. Около 70 митингующих задержали в Алматы.