В крупнейших городах Казахстана 6 июня прошли акции протеста, анонсированные оппозицией.
Демонстрации проходили в день вступления в стране в силу нового закона о митингах, который предусматривает переход от разрешительного к уведомительному порядку проведения массовых мероприятий.
Как сообщает Euronews, протестующие требовали провести кредитную амнистию, запретить продажу земли иностранцам и выступили против экономической экспансии Китая в стране.
Участники акций также призывали освободить из-под стражи политических активистов, отмечает местное издание Informburo.kz.
По данным Euronews, в результате протестов были задержаны свыше 100 человек по всей стране. Около 70 митингующих задержали в Алматы.
Руслан Гайсин
Видел эти протесты по телевизору. Посмеялся, когда один мужик нёс плакат с надписью “Не могу дышать“.))