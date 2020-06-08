На сегодняшний день компания Dream City Development реализует объекты недвижимости на территории Tashkent City. Эксклюзивный проект, где совсем скоро расположатся бизнес-центры, престижные отели, рестораны, развлекательные центры, огромный парк и современные жилые комплексы. Это место непременно станет центром притяжения для тысяч гостей, жителей, туристов и инвесторов.

Для тех, кто хочет максимально выгодно инвестировать в развитие собственного бизнеса, Dream City Development предлагает коммерческую недвижимость на территории Tashkent City в рассрочку и с большими скидками.





Только на время действия акции срок рассрочки увеличен до 30 месяцев, включая три месяца льготного периода. Заплатив всего 15% от полной стоимости, можно стать владельцем ресторана, магазина или офиса в международном деловом центре. Также клиентов ждут многомиллионные скидки, бонусы и подарки.

На первых этажах жилого комплекса Boulevard вдоль шопинг-авеню протяженностью три километра расположились помещения с площадью от 40 до 1028 кв. м с панорамными витринами, открывающие хороший обзор на интерьер и продукцию внутри магазина или ресторана. В рамках нового предложения каждый покупатель коммерческого помещения в шопинг-авеню Boulevard получит систему кондиционирования Shivaki в подарок.





Для тех, кто предпочитает автономность и презентабельность, оптимальным решением станет выбор офисных и коммерческих помещений с площадью от 75 до 205 кв. м в бизнес-центре Boulevard. Отдельное двухэтажное здание бизнес-центра отличается оригинальным архитектурным стилем, располагает отдельной парковкой. По действующему предложению, при покупке помещения на втором этаже бизнес-центра Boulevard владелец получает место в подземном паркинге в подарок.

Также офисные помещения с площадью от 72 до 1315 кв. м представлены в доме №8 жилого комплекса Boulevard. Здесь располагается пространство нового формата — гостинично-офисный комплекс знаменитой международной сети отелей Holiday Inn by Intercontinental Hotels Group. Современные продуманные офисы сейчас доступны со скидкой до 22% и прекрасно подойдут под организацию рабочего пространства.





Все предложения ограничены и действуют до 30 июня. Подробную информацию можно получить в офисе продаж Dream City.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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