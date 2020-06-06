Авиакомпания Uzbekistan Airways в ближайшие две недели — с 8 по 21 июня — совершит еще 20 чартерных рейсов для доставки граждан Узбекистана на родину, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе авиаперевозчика.

Расписание рейсов

Неделя 8−14 июня:

8 июня. Ташкент — Москва — Ташкент

9 июня. Ташкент — Сеул — Ташкент

9 июня. Ташкент — Москва — Ташкент

11 июня. Ташкент — Новосибирск — Ташкент

12 июня. Ташкент — Москва — Ташкент

12 июня. Ташкент — Стамбул — Ташкент

13 июня. Ташкент — Москва — Ташкент

14 июня. Ташкент — Дубай — Ташкент

На этой же неделе ожидается рейс из Рима, его дата будет объявлена позднее.

Неделя 15−21 июня:

15 июня. Ташкент — Москва — Ташкент

15 июня. Ташкент — Стамбул — Ташкент

16 июня. Ташкент — Тель-Авив — Ташкент

16 июня. Ташкент — Дубай — Ташкент

17 июня. Ташкент — Москва — Ташкент

19 июня. Ташкент — Стамбул — Ташкент

19 июня. Ташкент — Москва — Ташкент

19 июня. Ташкент — Стамбул — Ташкент

20 июня. Ташкент — Казань — Ташкент

21 июня. Ташкент — Москва — Ташкент

21 июня. Ташкент — Екатеринбург — Ташкент

Как отмечала ранее пресс-служба Министерства транспорта, только за 1−3 июня чартерными рейсами домой привезены более 1200 граждан Узбекистана из Турции, России и ОАЭ.