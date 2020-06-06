Авиакомпания Uzbekistan Airways в ближайшие две недели — с 8 по 21 июня — совершит еще 20 чартерных рейсов для доставки граждан Узбекистана на родину, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе авиаперевозчика.
Расписание рейсов
Неделя 8−14 июня:
8 июня. Ташкент — Москва — Ташкент
9 июня. Ташкент — Сеул — Ташкент
9 июня. Ташкент — Москва — Ташкент
11 июня. Ташкент — Новосибирск — Ташкент
12 июня. Ташкент — Москва — Ташкент
12 июня. Ташкент — Стамбул — Ташкент
13 июня. Ташкент — Москва — Ташкент
14 июня. Ташкент — Дубай — Ташкент
На этой же неделе ожидается рейс из Рима, его дата будет объявлена позднее.
Неделя 15−21 июня:
15 июня. Ташкент — Москва — Ташкент
15 июня. Ташкент — Стамбул — Ташкент
16 июня. Ташкент — Тель-Авив — Ташкент
16 июня. Ташкент — Дубай — Ташкент
17 июня. Ташкент — Москва — Ташкент
19 июня. Ташкент — Стамбул — Ташкент
19 июня. Ташкент — Москва — Ташкент
19 июня. Ташкент — Стамбул — Ташкент
20 июня. Ташкент — Казань — Ташкент
21 июня. Ташкент — Москва — Ташкент
21 июня. Ташкент — Екатеринбург — Ташкент
Как отмечала ранее пресс-служба Министерства транспорта, только за 1−3 июня чартерными рейсами домой привезены более 1200 граждан Узбекистана из Турции, России и ОАЭ.