Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 1 июня посетил Сохский район Ферганской области для урегулирования инцидента на узбекско-кыргызской границе. На встрече с жителями глава правительства заявил, что направит сюда членов правительства для изучения имеющихся проблем.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, 2 июня в Сох на вертолете прибыли первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, вице-премьер по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев, вице-премьер по вопросам социального развития Бехзод Мусаев, вице-премьер по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, министр народного образования Шерзод Шерматов, министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев, министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев и другие.

В правительстве разработали программу первостепенных мер для урегулирования ситуации и улучшения условий жизни населения.

Министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев признал, что посещает район впервые.

«Мы до сегодняшнего дня не посещали Сохский район. Мы должны были проверять эффективность и результативность работ в своей системе, не изучали, какие есть здесь проблемы. Сегодня по велению судьбы мы прибыли сюда. Прибыли, изучили проблемы. Это наш первый визит, но, я думаю, после поручения уважаемого главы государства нам придется посещать это место много раз»,

Дилмурод Набиев заявил, что проанализирована материально-техническая база спортивного комплекса «Согдиана», зданий детско-юношеских спортивных школ, спортивных объектов школ и колледжей с целью более эффективного использования спортивных учреждений и оперативного создания условий для жителей.

Важным вопросом министр назвал подготовку кадров. По его словам, из 18 тренеров в Сохском районе только 3 имеют диплом о высшем образовании. Глава Минспорта анонсировал открытие по поручению президента филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта в Фергане в 2020—2021 годах.