Скончался еще один пациент с коронавирусом, 70-летний житель Ташкента, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Мужчина был доставлен экипажем скорой помощи в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) 27 мая с закрытой черепно-мозговой травмой, полученной в результате автомобильной аварии.

У него также наблюдалась высокая температура тела и другие симптомы коронавируса. Анализ подтвердил наличие у пациента COVID-19, после чего он был переведен в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии для получения специализированной медпомощи.

Ранее мужчина лечился от опухоли головного мозга, ишемической болезни сердца и гипертонии, гепатита, пневмонии, хронической сердечной, почечной и печеночной недостаточности, отметили в Минздраве.

В ходе лечения врачи выполняли все необходимые медицинские процедуры, а также проводили с помощью средств телемедицины консилиумы со специалистами РНЦЭМП, подчеркнули в министерстве.

Однако в последние дни состояние пациента резко ухудшилось из-за усиления дыхательной недостаточности, и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на стандартные реанимационные процедуры пациент скончался от опухоли головного мозга, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.