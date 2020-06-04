Комитет Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта обратил внимание на проблему десятков молодых ученых, которые заявили, что не могут получить жилье в столице, несмотря на внесение первоначального взноса.

Как сообщила пресс-служба Сената, комитет направил сенаторский запрос хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву, чтобы получить объяснение по проблемам, с которыми столкнулись молодые ученые.

Ранее в социальных сетях распространилось обращение группы молодых ученых президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. В обращении, опубликованном каналом Troll.uz, отмечается, что 42 ученых внесли первоначальный взнос для приобретения квартир еще в ноябре, но все еще не могут оформить документы и переселиться в готовые дома.

Согласно постановлению президента от 22 ноября 2016 года «О мерах по реализации программы по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017−2020 годы», протоколу собраний, состоявшихся во время визита Шавката Мирзиёева в Сергелийский и Юнусабадский районы 10 и 15 июля 2017 года, а также других протоколам, было одобрено выделение 42 квартир в домах 17Б, 18Б и 19Б в Сергелийском районе сотрудникам АН и молодым ученым.

Ученые до ноября 2019 года перечислили свыше 1,3 млрд сумов в Шайхантахурский районный филиал «Ипотекабанка». Однако, несмотря на завершение строительства дома в январе 2020 года, они все еще не получили документы на приобретение квартир.

В обращении отмечается, что в ответах госорганов на их письма говорится об отсутствии средств у «Ипотекабанка» для льготного кредитования, в связи с чем хокимият направил запрос в Кабинет Министров. При этом инжиниринговая компания «Узшахар курилиш инвест» заявила, что все документы на дом предоставлены хокимияту Ташкента.

«Нас беспокоит, что с 1 июля себестоимость домов вырастет, и к ней добавится налог на добавленную стоимость в размере 15%. Кроме того, изменятся условия льготного ипотечного кредитования. Банковские сотрудники предупредили нас об этом. Тогда каждому научному сотруднику, нуждающемуся в жилье, придется заплатить дополнительную сумму. К сожалению, мы не можем себе этого позволить. И так многие коллеги взяли деньги в долг для выплаты первоначального взноса и переезда в квартиру до конца 2019 года.

Сообщается, что некоторые молодые ученые проживают с семьями в общежитиях, часть снимает квартиры в аренду на 2−3 млн сумов в месяц.